Primo Maggio Meloni in visita da PizzAut a Monza

In occasione della Festa del Primo Maggio, il presidente del Consiglio ha visitato il ristorante di Monza gestito dalla Fondazione PizzAut, un’organizzazione che si occupa di promuovere l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disturbo dello spettro autistico. La visita si è svolta presso la struttura che rappresenta un esempio di integrazione e supporto per le persone con bisogni speciali.

In occasione della Festa del Primo Maggio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto visita al ristorante di Monza della Fondazione PizzAut, realtà simbolo dell’inclusione sociale e lavorativa dei ragazzi con disturbo dello spettro autistico. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Primo Maggio, Meloni in visita da PizzAut a Monza Notizie correlate Primo Maggio, Meloni visita il ristorante PizzAut di Monza: “Sono i lavoratori più straordinari”In occasione della Festa del Primo Maggioaggio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto visita al ristorante di Monza della Fondazione... Per Meloni 1 Maggio al ristorante della Fondazione PizzAut di Monza(Adnkronos) – In occasione della Festa del primo maggio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, ha fatto visita al... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Decreto primo maggio, Confcommercio: bene la centralità della contrattazione e il ruolo delle parti sociali; Lavoro, via libera Cdm a decreto 1° maggio. Meloni: Stanziato 1 miliardo per incentivi; Blog | Perché il decreto Primo Maggio è una truffa e una doppia lesione, anche costituzionale, dei diritti del lavoro; Ok al decreto Primo maggio. Bonus solo con salario giusto. Primo Maggio, Meloni visita ristorante PizzAut di Monza: «Sono i lavoratori più straordinari»In occasione della Festa del 1 maggio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto visita al ristorante di Monza della Fondazione PizzAut. Il locale è una realtà ... ilmattino.it Primo Maggio, Meloni rivendica il decreto lavoro: Salario giusto non si difende con slogan, ma con misure concrete e diritti veriLa premier su X: Risorse pubbliche a chi rispetta i lavoratori. I numeri: oltre 1,2 milioni di occupati in più e record di lavoro femminile. orizzontescuola.it Il Mattino. . Lo spezzone di autonomi che si è staccato dal corteo del Primo Maggio a Torino ha tentato di sfondare il cordone di forze dell’ordine davanti all’ex Askatasuna occupata, in corso Regina Margherita. Gli antagonisti sono andati a colpire gli scudi dell - facebook.com facebook Primo Maggio, gruppo di autonomi a Torino contro le forze dell'ordine, carica in risposta. Gli scontri in corso Regina Margherita, davanti all'Askatasuna - #ANSA ansa.it/sito/notizie/e… x.com