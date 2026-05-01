La premier Meloni ha trascorso un pranzo con i giovani di PizzAut, una pizzeria di Monza che impiega persone con lo spettro autistico. Durante l'incontro, ha commentato di essere venuta dai lavoratori più straordinari. L'evento si è svolto nel locale gestito dall'associazione, che si occupa di inserimento lavorativo per persone con disabilità. Nessun altro dettaglio sulla durata o su eventuali interventi pubblici è stato reso noto.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni a pranzo con i ragazzi di PizzAut, nella pizzeria di Monza dove lavorano persone con lo spettro autistico. Secondo il patron di PizzAut, Nico Acampora, è stata una scelta straordinaria che sottolinea l'importanza "che tutto il Paese deve dare al lavoro e alla disabilità". "Per la festa dei lavoratori sono venuta dai lavoratori più straordinari" ha detto la premier Giorgia Meloni che ha pranzato con i ragazzi prima che iniziasse il servizio per i clienti, come normalmente fanno tutte le brigate nei ristoranti. Ha donato loro una bandiera italiana della presidenza del consiglio e ricevuto il grembiule di PizzAut e una collana e un bracciale fatti da una di loro.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - La premier Meloni pranza con i ragazzi di PizzAut: "Sono venuta dai lavoratori più straordinari"

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