Per Meloni 1 Maggio al ristorante della Fondazione PizzAut di Monza

Per il Primo maggio, la presidente del Consiglio ha visitato il ristorante gestito dalla Fondazione PizzAut a Monza. La visita si è svolta in occasione della festa, e la presidente ha incontrato lo staff e i ragazzi coinvolti nel progetto. La Fondazione PizzAut è nota per promuovere l’inclusione sociale e lavorativa delle persone autistiche. La visita è stata riferita da fonti ufficiali senza ulteriori dettagli sul contenuto o sugli eventuali incontri.

(Adnkronos) – In occasione della Festa del primo maggio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, ha fatto visita al ristorante di Monza della Fondazione PizzAut, realtà simbolo dell’inclusione sociale e lavorativa dei ragazzi autistici. —[email protected] (Web Info) L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Nasce il gelato di PizzAut: dove si trova (non al ristorante) e perché fa beneL'annuncio sui social e l'invito a concedersi un peccato di gola che aiuterà i ragazzi di PizzAut a costruirsi un futuro in autonomia Gelato alla... Leggi anche: PizzAut apre un nuovo ristorante Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lavoro, via libera Cdm a decreto 1° maggio. Meloni: Stanziato 1 miliardo per incentivi; Consiglio dei Ministri n. 172, l'introduzione del Presidente Meloni; Decreto primo maggio, Confcommercio: bene la centralità della contrattazione e il ruolo delle parti sociali; Il Cdm approva il decreto lavoro. Meloni: Incentivi solo a chi applica il salario giusto. Decreto Lavoro 1 maggio 2026 ok in CdM | Misure, incentivi e salario giusto. Meloni: proroga taglio acciseDecreto Lavoro per il 1 maggio 2026: tutte le misure, incentivi, salario giusto, lotta al caporalato. Meloni annuncia Piano casa e taglio accise ... ilsussidiario.net Governo, Meloni: Non capisco utilità Flotilla. Attivisti sono sbarcati a Creta. Per il 1 Maggio manifestazioni in tutta Italia, news in direttaLe notizie in diretta dopo il sequestro illegale della Flotilla da parte di Israele: le mobilitazioni sindacali per il Primo Maggio tra carovita e sicurezza ... fanpage.it Per il primo maggio ennesima presa in giro del Governo Meloni... Chiara Appendino - facebook.com facebook Primo maggio, Meloni: “Bonus a chi non sottopaga”. Sindacati insieme per il lavoro dignitoso x.com