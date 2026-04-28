Rider salario giusto bonus giovani e donne | decreto 1 maggio in arrivo con le misure per il Lavoro

Oggi in Consiglio dei ministri è in programma l’approvazione di un decreto legato al mondo del lavoro, che introduce diverse misure di sostegno e rinnovi. Tra queste, il prolungamento dei bonus destinati a giovani, donne e Zes, con validità fino alla fine dell’anno. Il testo prevede anche interventi sul salario dei rider e altre iniziative per favorire l’occupazione.

Nel decreto Primo Maggio, atteso oggi in Consiglio dei ministri con l'obiettivo di aumentare l'occupazione, c'è il prolungamento di alcune misure, Bonus giovani, bonus donne e bonus Zes, confermando i sostegni fino al 31 dicembre. Previsti anche rinnovi contrattuali e individuazione dei criteri per un giusto salario.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Lavoro, salario giusto e contratti nel Decreto 1° maggioStabilizzare l’incentivo per le assunzioni di giovani, rafforzato nella Zes, insieme al bonus donne. Lavoro: nel decreto ‘1 maggio’ anche la norma sul salario giustoCi sarà anche una norma sul “salario giusto” nel decreto 1 maggio, che Governo e il ministero del Lavoro stanno portando a conclusione. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lavoro, salario giusto e contratti nel Decreto 1° maggio; Decreto Primo maggio, bonus solo a chi paga il salario giusto. Il piano di Palazzo Chigi; Rider, salario giusto, bonus giovani e donne: decreto 1 maggio in arrivo con le misure per il Lavoro; In arrivo il decreto lavoro, incentivi per il salario giusto. Rider, salario giusto, bonus giovani e donne: decreto 1 maggio in arrivo con le misure per il LavoroNel decreto Primo Maggio, atteso oggi in Consiglio dei ministri con l'obiettivo di aumentare l'occupazione, c'è il prolungamento di alcune misure, Bonus ... fanpage.it Salari giusti, bonus assunzioni e norme contro il nuovo caporalato: cosa c'è nel decreto lavoroNella bozza del decreto ci sono i criteri per l'individuazione del cosiddetto salario giusto. Ai fini dell'individuazione del salario giusto, si fa riferimento al trattamento economico complessivo ... today.it Nel testo in arrivo anche una norma specifica per il lavoro dei fattorini a domicilio. Pugno duro contro il caporalato digitale e l’utilizzo di account fittizi per celare il lavoro nero. Leggi l'articolo #Rider - facebook.com facebook #Rider e #diritti: a #Bologna la Cgil lancia la 'pausa pranzo sindacale' del #1maggio: pasta e informazioni per tutti. Al motto di: "L'app ti fa correre, noi ti facciamo riposare". #PrimoMaggio x.com