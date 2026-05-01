Il Primo Maggio viene celebrato come una giornata dedicata a chi lavora con impegno e sacrificio per mantenere in movimento il Paese. In occasione di questa ricorrenza, un rappresentante del governo ha sottolineato che le risorse devono essere assegnate a chi rispetta i diritti dei lavoratori. La giornata si svolge con discorsi e iniziative che mettono in risalto il ruolo di chi contribuisce quotidianamente all’economia nazionale.

AGI - "Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l'Italia. Ed è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti". Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lo afferma nella dichiarazione in cui ricapitola i dati sull'andamento dell'occupazione, le misure adottate anche in questi giorni dal governo e rivendica che "per noi il lavoro non si difende con la propaganda, ma con misure concrete, diritti veri e rispetto per chi ogni giorno manda avanti questa nazione". Quello di oggi "è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti", riprende Meloni rivendicando che "da quando siamo al governo abbiamo scelto di farlo cosi': intervenendo ogni anno con misure concrete per migliorare la condizione dei lavoratori italiani.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - 1 Maggio: Meloni, "Risorse a chi rispetta i lavoratori"

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