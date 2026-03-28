Il primo maggio di quest'anno sarà celebrato a Marghera con un evento organizzato da Cgil, Cisl e Uil. La notizia è stata comunicata questa mattina dal segretario generale di Uil Veneto. La data scelta per la manifestazione è il 1 maggio 2026.

Nel polo industriale veneziano a rischio di deindustrializzazione l'evento nazionale con i segretari Landini, Bombardieri e Fumarola. «Segnale di forte attenzione al territorio» L’evento nazionale unitario di Cgil, Cisl e Uil del 1 maggio 2026 si terrà a Marghera. Lo ha anticipato questa mattina il segretario generale di Uil Veneto Roberto Toigo. «È stato scelto un luogo simbolo della storia industriale del nostro Paese, Marghera, capace di occupare fino a 40mila lavoratori negli anni Settanta e ridotta oggi ad area post-industriale incompiuta, tra bonifiche e progetti di riconversione che stentano a decollare. Per noi è un’occasione importante per parlare di lavoro e di futuro nel cuore di quello che è stato uno dei motori del miracolo del Nordest». 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Il primo maggio di Cgil, Cisl e Uil quest'anno sarà a Marghera

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