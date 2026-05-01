Primo Maggio Meloni | Risorse a chi rispetta i lavoratori non a chi sottopaga e sfrutta | Anmil | 99 morti in due mesi

In occasione del Primo Maggio, la premier ha affermato che le risorse devono essere destinate a chi rispetta i diritti dei lavoratori, piuttosto che a chi sfrutta e sottopaga. Nel frattempo, l’Associazione nazionale tra lavoratori ha segnalato 99 morti sul lavoro nei primi due mesi dell’anno. La premier ha inoltre dichiarato che la tutela del lavoro si affronta con azioni concrete e non con la propaganda.

"Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l’Italia. Ed è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti. Da quando siamo al Governo abbiamo scelto di farlo così: intervenendo ogni anno con misure concrete per migliorare la condizione dei lavoratori italiani". Lo scrive la premier, Giorgia Meloni, in un post su X in occasione del primo maggio., Intanto a Marghera si sta svolgendo la manifestazione delle sigle sindacali. Landini attacca: "Il decreto lavoro non dà un euro ai lavoratori". Attesa per il concertone del Primo Maggio.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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