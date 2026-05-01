Per il Primo Maggio, il presidente del Consiglio si è recato a Monza e ha pranzato presso PizzAut, un locale gestito da persone con disabilità intellettive. Durante l'incontro, ha rivolto loro parole di apprezzamento, definendoli “lavoratori più straordinari” e affermando che l’Italia è orgogliosa di loro. La visita ha attirato l'attenzione dei presenti e dei media locali.

“Per la festa dei lavoratori sono venuta dai lavoratori più straordinari”. La premier Giorgia Meloni ha scelto i ragazzi di PizzAut a Monza per festeggiare il Primo Maggio. Meloni ha pranzato con i giovani lavoratori e con Nico Acampora, il patron del progetto delle pizzerie che danno lavoro a persone con lo spettro autistico, che ha definito la visita della presidente un “messaggio potentissimo”. La premier, dopo un tour della struttura, si è sottoposta al rito dell’’ investitura ‘ con il grembiule rosso simbolo della fondazione e si è seduta a tavola – prima che iniziasse il servizio – con i dipendenti. Alcuni di loro hanno firmato anche i contratti di assunzione o di promozione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Primo maggio, Meloni a pranzo da PizzAut a Monza: “Sono venuta dai lavoratori più straordinari, l’Italia è fiera di voi”

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