Primo maggio Mattarella | Morti sul lavoro tributo inaccettabile Colmare il di genere Applausi per il presidente a Pontedera

In occasione del Primo maggio, il presidente ha espresso preoccupazione per il numero di morti sul lavoro, definendoli un tributo inaccettabile. Ha sottolineato come la tutela della sicurezza debba essere una priorità senza compromessi. Durante un evento a Pontedera, il presidente ha ricevuto applausi mentre ribadiva l’importanza di colmare il divario di genere nel settore lavorativo.

«La sicurezza sul lavoro resta un impegno che non consente rinunce o distinguo. Si tratta di un tributo inaccettabile». Questo il monito del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Pontedera in occasione della festa del lavoro del primo maggio. Un vero e proprio bagno di folla per il Capo dello Stato, che tra gli applausi ha percorso a piedi un breve tratto di viale a Pontedera (Pisa) dallo stabilimento al Museo della Piaggio. Al passaggio del Capo dello Stato i numerosi bambini presenti, con bandierine italiane in mano, hanno intonato l'inno d'Italia per lui e Mattarella ha ricambiato salutandoli con la mano. Tutto intorno tanti cittadini festanti per la presenza del Capo dello Stato.🔗 Leggi su Ilmattino.it

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