Le vite senza alternativa dei rider di Glovo | In media 900 euro al mese per 12 ore al giorno di consegne Ma dobbiamo sopravvivere e mandare soldi a casa

I rider di Glovo lavorano in media 12 ore al giorno, spesso senza alternative. Guadagnano circa 900 euro al mese, ma devono spesso mandare soldi a casa per sopravvivere. Sulla carta sono autonomi, con partita Iva o ritenuta d’acconto, ma in realtà passano molte ore collegati all’app senza sapere quando arriverà la prossima consegna. La loro vita si svolge tra attese e sacrifici, con poche garanzie e molte difficoltà quotidiane.

Sulla carta sono lavoratori autonomi, a partita Iva o in regime di ritenuta d'acconto. Nei fatti passano tra le 10 e le 12 ore al giorno collegati all'app della piattaforma per cui lavorano in attesa della chiamata per una consegna. Di consegne, con la bici comprata a loro spese, ne fanno a volte fino a trenta, con un compenso base di 2,50 euro. Il tutto per sei o sette giorni a settimana, percorrendo anche 60 km su e giù per la città. A fine mese il guadagno netto si ferma in media a meno di 900 euro al mese, calcola la procura di Milano nel decreto con cui il pm Paolo Storari ha messo sotto controllo giudiziario Foodinho, società di delivery del colosso spagnolo Glovo, con l'accusa di caporalato. Il pm di Milano Paolo Storari ha disposto in via d'urgenza il controllo giudiziario per caporalato per Foodinho, la società di delivery del colosso spagnolo Glovo. Secondo gli accertamenti, ai rider, oltre 40mila in tutta Italia, sarebbero state corrispost

