Statali il rinnovo del contratto vale fino a 208 euro al mese | come cambia la busta paga

Nella seconda giornata di trattative tra lo Stato e i sindacati all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) è stata presentata la prima bozza di contratto per i dipendenti pubblici. Il rinnovo contrattuale prevede un aumento fino a 208 euro al mese. La discussione riguarda le condizioni economiche e le modalità di applicazione degli aumenti salariali per i lavoratori statali.

La seconda giornata di trattative tra lo Stato e i sindacati all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) ha portato alla prima bozza di contratto per i dipendenti statali. All’interno non ci sono soltanto gli aumenti, che per le cariche più rilevanti arriveranno a 208 euro al mese, ma anche una serie di regolamentazioni. Il nuovo contratto punta a normare il lavoro agile, che negli ultimi mesi è stato oggetto di polemiche tra rappresentanti dei lavoratori e Pubblica amministrazione. Dettagliato anche il capitolo che riguarda l’ intelligenza artificiale, che ne limita l’utilizzo sia da parte dei dipendenti, sia da parte della Pa stessa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

