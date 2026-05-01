Primo maggio Landini | Mobilitazione globale dei sindacati dica no alla guerra
In occasione del Primo maggio, il leader sindacale ha chiesto una mobilitazione globale dei sindacati contro la guerra. Ha ricordato la partecipazione dell’organizzazione alle prime risposte e alle manifestazioni svoltesi in diverse città, sottolineando l’impegno nel sostenere azioni di protesta. Nella stessa giornata, è stata menzionata anche la posizione sulla situazione della flottiglia di solidarietà, partecipando alle iniziative di solidarietà e protesta previste in varie località.
“Blocco della Global Sumud Flotilla? Come è noto abbiamo sostenuto e anche ieri abbiamo preso posizione e abbiamo partecipato già alle prime risposte che ci sono state in tutte le città, con rappresentanti della nostra organizzazione. Stiamo chiedendo che il governo e tutta l’Europa intervenga, perché di nuovo siamo di fronte a una messa in discussione del diritto internazionale ed è sotto gli occhi di tutti che la situazione a Gaza, come in altre parti, non è assolutamente migliorata, anzi è peggiorata. Le politiche del governo Netanyahu vanno fermate e bloccate”. Così il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, a margine del concerto del primo maggio a Roma, rispondendo sul supporto del sindacato all’azione della Global Sumud Flotilla, di cui 22 barche sono state bloccate a largo di Creta.🔗 Leggi su Lapresse.it
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