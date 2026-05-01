In occasione del Primo maggio, il leader sindacale ha chiesto una mobilitazione globale dei sindacati contro la guerra. Ha ricordato la partecipazione dell’organizzazione alle prime risposte e alle manifestazioni svoltesi in diverse città, sottolineando l’impegno nel sostenere azioni di protesta. Nella stessa giornata, è stata menzionata anche la posizione sulla situazione della flottiglia di solidarietà, partecipando alle iniziative di solidarietà e protesta previste in varie località.

“Blocco della Global Sumud Flotilla? Come è noto abbiamo sostenuto e anche ieri abbiamo preso posizione e abbiamo partecipato già alle prime risposte che ci sono state in tutte le città, con rappresentanti della nostra organizzazione. Stiamo chiedendo che il governo e tutta l’Europa intervenga, perché di nuovo siamo di fronte a una messa in discussione del diritto internazionale ed è sotto gli occhi di tutti che la situazione a Gaza, come in altre parti, non è assolutamente migliorata, anzi è peggiorata. Le politiche del governo Netanyahu vanno fermate e bloccate”. Così il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, a margine del concerto del primo maggio a Roma, rispondendo sul supporto del sindacato all’azione della Global Sumud Flotilla, di cui 22 barche sono state bloccate a largo di Creta.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Primo maggio, Landini: "Mobilitazione globale dei sindacati dica no alla guerra"

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