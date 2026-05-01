Il Primo Maggio 2026 ha visto una mobilitazione nazionale di sindacati, con manifestazioni a Marghera e a Roma. Le organizzazioni sindacali hanno partecipato a una manifestazione a Marghera, nel Veneziano, e a un concertone nella capitale. Durante questa giornata, i rappresentanti sindacali hanno portato avanti le loro richieste legate a un lavoro più dignitoso. Nel frattempo, il leader della Cgil ha criticato pubblicamente il Decreto Lavoro.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Manifestazione nazionale a Marghera e concertone a Roma. È partita la mobilitazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil in occasione del Primo Maggio, che quest’anno si svolge a Marghera, nel Veneziano. Il tema centrale della giornata è “lavoro dignitoso”, al centro delle rivendicazioni sindacali. Dopo la manifestazione, come da tradizione, seguirà il grande concertone a Roma. Migliaia in corteo in tutta Italia. La giornata si è aperta con numerosi cortei lungo la Penisola. A Torino migliaia di persone hanno già sfilato, mentre un altro corteo è in marcia verso Portella della Ginestra, luogo simbolo della memoria del lavoro.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Primo Maggio 2026, sindacati in piazza per il ‘lavoro dignitoso’: Landini attacca il Decreto Lavoro

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Buon primo maggio agli insegnanti. E grazie al sindacato dei dirigenti (ANP), che ci ricorda sempre con parole semplici come stanno le cose.Buon primo maggio agli insegnanti. https://www.roars.it/primo-maggio-il-contratto-e-un-impiccio-piu-potere-allassocia - facebook.com facebook

Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l’Italia. Ed è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti. Da quando siamo al Governo abbiamo scelto di farlo così: intervenendo ogni anno con misure co x.com