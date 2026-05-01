In occasione del Primo Maggio, il leader sindacale ha proposto di celebrare la festa del lavoro ogni mese, sostenendo che questa misura potrebbe portare a cambiamenti significativi nel Paese in sei mesi, attraverso sei decreti. La sua proposta si inserisce nelle iniziative di sensibilizzazione rivolte ai lavoratori e al governo. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento pubblico dedicato alla celebrazione della ricorrenza.

“Io sono per fare una proposta, sono per proporre che la festa del lavoro si faccia ogni mese. Così in sei mesi, con sei decreti, cambiamo questo Paese”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, riferendosi al decreto Lavoro approvato dall’esecutivo, alla manifestazione del Primo Maggio di Cgil, Cisl e Uil a Marghera sul ‘Lavoro dignitoso’ per la Festa dei Lavoratori. “Siccome il governo si ricorda che esistono i lavoratori una volta all’anno, quando è il 1 maggio e poi se ne scorda per gli altri 34, 364 giorni. Ecco, io sono per proporre che si cambi il calendario”, ha continuato Landini aggiungendo: “C’è la festa del lavoro ogni mese, così spero che ogni mese si occupino dei lavori, ma non per far propaganda, per far delle cose serie.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Primo Maggio, Landini: “Festa del lavoro ogni mese perché il governo non si scordi dei lavoratori”

Notizie correlate

Perché il primo maggio è la Festa dei lavoratoriÈ legata a un episodio avvenuto a Chicago nel 1886, quando si lottava per la giornata lavorativa di 8 ore, e si celebra in quasi tutto il mondo Da...

Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo MaggioDi seguito un comunicato diffuso dal coordinamento nazionale docenti delle discipline dei diritti umani: In occasione della Festa dei Lavoratori, il...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Landini: Il decreto Primo maggio finanzia le imprese, non i lavoratori; Primo Maggio: a Marghera i comizi di Landini, Fumarola e Bombardieri; Primo Maggio dei sindacati all'insegna dell'unità: Cgil, Cisl e Uil insieme a Marghera; Landini: Il decreto del Primo maggio dà soldi alle imprese, non ai lavoratori.

Primo maggio senza la festa in piazza ma c'è chi celebra il lavoroPADOVA - A Padova oggi non ci sarà la tradizionale festa delle sigle sindacali di Cgil, Cisl e Uil, tutti precettati a Marghera per la manifestazione nazionale organizzata con ... ilgazzettino.it

Primo Maggio, Landini: La Festa del lavoro si faccia ogni mese perché il governo non si scordi dei lavoratori(LaPresse) Io sono per fare una proposta, sono per proporre che la festa del lavoro si faccia ogni mese. Così in sei mesi, con sei decreti, ... stream24.ilsole24ore.com

Il Mattino. . Lo spezzone di autonomi che si è staccato dal corteo del Primo Maggio a Torino ha tentato di sfondare il cordone di forze dell’ordine davanti all’ex Askatasuna occupata, in corso Regina Margherita. Gli antagonisti sono andati a colpire gli scudi dell - facebook.com facebook

Primo Maggio, gruppo di autonomi a Torino contro le forze dell'ordine, carica in risposta. Gli scontri in corso Regina Margherita, davanti all'Askatasuna - #ANSA ansa.it/sito/notizie/e… x.com