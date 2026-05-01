Il governo ha annunciato che negli ultimi mesi sono stati creati 1,2 milioni di nuovi posti di lavoro, mentre il numero di lavoratori precari è diminuito di 550 mila unità. Contestualmente, è stato approvato un decreto lavoro che prevede un intervento sul salario, con l’obiettivo di contrastare i contratti pirata e le situazioni di sfruttamento. Questi dati sono stati comunicati in una conferenza stampa ufficiale.

? Cosa sapere Meloni annuncia 1,2 milioni di nuovi occupati e calo di 550 mila precari.. Il decreto lavoro introduce il salario corretto per contrastare contratti pirata e sfruttamento.. Il primo maggio 2026 vede Giorgia Meloni rivendicare la gestione del mercato del lavoro nazionale attraverso dati sull’occupazione e nuove direttive sul salario, contrapponendo l’operatività del Governo alla retorica della sinistra. In questa giornata dedicata ai lavoratori, la premier ha utilizzato i propri canali social per tracciare un bilancio dell’azione governativa, sottolineando come il sostegno alle categorie più deboli avvenga tramite misure strutturali piuttosto che con la propaganda.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni sul lavoro: +1,2 milioni di occupati e il piano sul salario

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