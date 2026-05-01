Primo maggio la sinistra esplode a Torino | Fuori il Pd dal corteo

Durante le celebrazioni del Primo maggio a Torino, alcuni gruppi della sinistra hanno chiesto che il Partito Democratico non partecipi al corteo. La richiesta è stata espressa pubblicamente e ha generato divisioni tra i partecipanti. La manifestazione si è svolta con tensioni tra chi sostiene la presenza del partito e chi invece si oppone. La situazione ha attirato l'attenzione sui diversi orientamenti all’interno della stessa protesta.

"Fuori il Pd dal corteo". La sinistra in piazza a Torino spaccata pure il Primo maggio. In occasione della tradizionale manifestazione per la festa del lavoro sotto la Mole è esplosa nuovamente la tensione tra le frange più dure, rappresentante dai membri della Fiom e della Cgil e dagli antagonisti, e i rappresentanti istituzionali del Partito democratico. Sui social sono circolati i video dei cori, dei piccoli tafferugli, degli "incontri ravvicinati" tra chi è sceso in strada. Non una bella immagine e un grosso problema per la segretaria del Nazareno, Elly Schlein. Sono migliaia le persone che stanno sfilando questa mattina per il corteo partito da corso Cairoli alle 9.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Primo maggio, la sinistra esplode a Torino: "Fuori il Pd dal corteo" Notizie correlate Gli autonomi si staccano dal corteo del Primo Maggio a Torino, scontri con la polizia davanti all’ex centro sociale AskatasunaScontri a Torino tra autonomi e forze dell’ordine: lo spezzone dell’opposizione sociale, composto da oltre mille persone e formato tra gli altri... “Investire in armi è un trucco per non affrontare la crisi dell’automotive, si prendono in giro i lavoratori”. Le voci dal corteo del Primo maggio di Torino“Investire in armi è un trucco per non affrontare la crisi dell’industria dell’automotive”. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Festa del Lavoro: a Marghera modifiche alla viabilità e alla sosta; Tutti gli eventi a Roma il 1 maggio a Roma: non solo il Concertone; Primo Maggio Napoli: corteo da Piazzale Tecchio fino a Bagnoli; Primo maggio: ecco le frasi più divertenti (e più toccanti) per la Festa dei lavoratori. Corteo del Primo Maggio, Elisa Moro (AVS): Serve ancora lottare per diritti e salario minimo (VIDEO)Nel corso del corteo del Primo Maggio a Trieste, Elisa Moro, esponente di Sinistra Italiana, ha sottolineato come la giornata rappresenti non solo un momento di celebrazione, ma anche di rivendicazion ... triestecafe.it Il Primo Maggio…Da Alessandro Bovicelli, ricercatore di Ginecologia oncologica all’Università di Bologna Il 1 Maggio dovrebbe celebrare tutti i lavoratori e i ... lapiazzarimini.it Ad accoglierla sono stati il patron Nico Acampora e il personale di PizzAut, schierati, emozionati e sorridenti nel piazzale del loro locale di Monza. Un Primo Maggio con visita e ospite d’eccezione – la presidente del Consiglio Giorgia Meloni – quello vissuto d - facebook.com facebook Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l’Italia. Ed è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti. Da quando siamo al Governo abbiamo scelto di farlo così: intervenendo ogni anno con misure co x.com