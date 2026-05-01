Durante il corteo del Primo Maggio a Torino, i rappresentanti dei metalmeccanici della Fiom Cgil hanno espresso preoccupazioni riguardo alle scelte di investimento del governo. Secondo quanto dichiarato, si sostiene che gli investimenti nelle armi siano un modo per evitare di affrontare direttamente la crisi che riguarda l’industria dell’automotive. La manifestazione ha visto la partecipazione di migliaia di persone che hanno condiviso questa posizione.

“Investire in armi è un trucco per non affrontare la crisi dell’industria dell’automotive”. Lo dicono i metalmeccanici della Fiom Cgil che a Torino sono scesi in piazza per il Primo Maggio insieme a migliaia di lavoratori e lavoratrici per il corteo del Primo Maggio. “Nell’ultimo anno abbiamo perso nel settore industriale migliaia di posti di lavoro ” racconta il segretario della Camera del Lavoro di Torino Federico Bellono. Una perdita che non può essere sostituita da investimenti nel settore dell’aerospazio e della difesa. “Innanzitutto per questioni morali” precisa il responsabile Fiom Cgil di Mirafiori Gianni Mannori. E poi anche per un tema numerico.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Investire in armi è un trucco per non affrontare la crisi dell’automotive, si prendono in giro i lavoratori”. Le voci dal corteo del Primo maggio di Torino

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