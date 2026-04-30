Primo maggio a Solaro | tra diritti e salario minimo si riaccende la lotta

Il primo maggio a Solaro si svolge un evento organizzato dal circolo Lucio Libertini presso il circolo Arci. La manifestazione si concentra sulla discussione di temi come i diritti dei lavoratori e il salario minimo. La giornata prevede incontri e iniziative pubbliche aperte alla partecipazione della comunità locale. L’obiettivo è affrontare questioni legate alle condizioni lavorative e alle rivendicazioni dei lavoratori.

? Cosa sapere Il circolo Lucio Libertini organizza il Primo maggio presso il circolo Arci di Solaro.. La segreteria di Rifondazione chiede salario minimo e tassazione sulle grandi ricchezze.. Il circolo di Rifondazione comunista Lucio Libertini di Lerici organizza domani, 1° maggio, la tradizionale celebrazione dei lavoratori presso il circolo Arci di Solaro con un programma che prevede un pranzo di autofinanziamento alle ore 12.00 seguito da merenda e apericena nel pomeriggio. L’appuntamento sociale, che si terrà nel territorio di Solaro, si preannuncia come un momento di raccolta per la sinistra locale e sostiene i valori della Costituzione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Primo maggio a Solaro: tra diritti e salario minimo si riaccende la lotta Notizie correlate Primo maggio, il governo Meloni lancia il salario giusto e dice no al salario minimo: le differenzeIl governo Meloni con il nuovo decreto Primo maggio introduce il concetto di "salario giusto", ovvero il trattamento economico complessivo... Decreto Primo Maggio, il testo in Pdf: welfare e detassazione ma scompare il salario minimoRoma, 10 aprile 2026 – Il governo prova a chiudere la partita del salario minimo per legge e a riaprirla su un altro terreno: quello della... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Primo maggio, all’Arci di Solaro la tradizionale festa di Rifondazione; Rifondazione comunista celebra il Primo Maggio al Circolo Arci Solaro di Lerici; Al via la Festa di primavera, in onore di San Giuseppe Lavoratore; ASST Rhodense, tornano le giornate della prevenzione in piazza: il 9 maggio a Solaro. Primo maggio, all’Arci di Solaro la tradizionale festa di RifondazionePrimo maggio, all’Arci di Solaro la tradizionale festa di Rifondazione ... msn.com Primo maggio di scioperi - facebook.com facebook Primo Maggio, a Bologna in piazza contro il lavoro povero: “E’ come un’epidemia” x.com