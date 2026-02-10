Martiri delle Foibe la presidente Bistocchi Pd | Le violenze di qualsiasi colore politico vanno condannate

La presidente Bistocchi del Pd richiama all’attenzione le vittime delle Foibe, sottolineando che tutte le violenze, di qualunque colore politico, devono essere condannate senza eccezioni. In un momento in cui si ricorda un capitolo oscuro della storia italiana, Bistocchi ribadisce l’importanza di mantenere vivo il ricordo e di condannare ogni forma di violenza, indipendentemente dalla provenienza politica delle parti coinvolte.

"Gli italiani che si sono trovati, alla fine di una guerra sciagurata, esuli in una terra che non era più la loro Patria, hanno dovuto far fronte a una violenza inaudita e dunque oggi, come ogni giorno, è imperativo categorico tenere vivo il ricordo degli italiani e di tutte le vittime delle.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In queste ore, al Parco Martiri delle Foibe di Udine, si stanno rimuovendo le siepi lungo i viali e le aiuole.

Domani Falconara ricorda le vittime delle foibe con una cerimonia in piazza Martiri delle Foibe.

