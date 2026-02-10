Martiri delle Foibe la presidente Bistocchi Pd | Le violenze di qualsiasi colore politico vanno condannate
La presidente Bistocchi del Pd richiama all’attenzione le vittime delle Foibe, sottolineando che tutte le violenze, di qualunque colore politico, devono essere condannate senza eccezioni. In un momento in cui si ricorda un capitolo oscuro della storia italiana, Bistocchi ribadisce l’importanza di mantenere vivo il ricordo e di condannare ogni forma di violenza, indipendentemente dalla provenienza politica delle parti coinvolte.
"Gli italiani che si sono trovati, alla fine di una guerra sciagurata, esuli in una terra che non era più la loro Patria, hanno dovuto far fronte a una violenza inaudita e dunque oggi, come ogni giorno, è imperativo categorico tenere vivo il ricordo degli italiani e di tutte le vittime delle.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Verde pubblico, via le siepi al parco Martiri delle Foibe
In queste ore, al Parco Martiri delle Foibe di Udine, si stanno rimuovendo le siepi lungo i viali e le aiuole.
Giorno del Ricordo, le iniziative a Falconara: si comincia martedì con la commemorazione in piazza Martiri delle Foibe
Domani Falconara ricorda le vittime delle foibe con una cerimonia in piazza Martiri delle Foibe.
Argomenti discussi: Una via per ricordare i martiri delle Foibe; Giorno del Ricordo: martedì 10 febbraio la cerimonia in via Martiri delle Foibe; Giorno del Ricordo: Tivoli commemora i martiri delle foibe; Estirpate le siepi della droga al Parco Martiri delle Foibe.
Meloni: L'Italia non permetterà mai più che la storia delle foibe sia negataTante le iniziative in Italia per la memoria di uno degli episodi più drammatici della Seconda guerra mondiale ... adnkronos.com
Giorno del Ricordo, ad Ascoli commemorazione vittime delle foibe e per gli esuliQuesta mattina, al largo Martiri delle Foibe a Monticelli AD Ascoli Piceno, si è svolta la commemorazione delle vittime in occasione del Giorno del ricordo alla presenza delle autorità cittadine e d ... ansa.it
Ricordare i martiri delle Foibe e il sacrificio degli esuli giuliano-dalmati è un atto di giustizia. Sono stati vittime prima della violenza ideologica e poi dell’oblio. E’ una pagina drammatica della storia d’Italia che per troppo tempo si è cercato di strappare, di nasc - facebook.com facebook
10 febbraio - Giorno del Ricordo. Per non dimenticare i martiri delle foibe e gli esuli giuliano-dalmati. x.com
