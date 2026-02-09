Diritti Viandanti | teatro e impegno sociale a Roma

La rassegna teatrale Diritti Viandanti torna a Roma con due appuntamenti al Teatro La Casetta nel Municipio XIV. Il 14 e il 28 febbraio, gli spettacoli portano in scena temi legati ai diritti civili e all’impegno sociale, coinvolgendo il pubblico in un percorso di riflessione e confronto. La manifestazione continua a essere un’occasione per unire teatro e attivismo, con spettacoli che vogliono far pensare e sensibilizzare.

Cosa: Rassegna teatrale itinerante dedicata ai diritti civili e alla consapevolezza sociale.. Dove e Quando: Teatro La Casetta (Municipio XIV), 14 e 28 febbraio 2026.. Perché: Spettacoli gratuiti che utilizzano l'arte e il teatro di figura per affrontare temi complessi come la legalità e il contrasto alla violenza.. Il tessuto urbano di Roma si arricchisce di una proposta culturale che punta a coniugare l'intrattenimento con una profonda riflessione civile. Il progetto Diritti Viandanti, curato da Cantieri dello Spettacolo ETS, si configura come un percorso itinerante pensato per stimolare la consapevolezza dei cittadini, partendo dai più piccoli per arrivare agli adulti.

