primo maggio la messa del vescovo al deposito del tram delle valli a ranica

Il primo maggio alle 16 si svolgerà una messa presso il deposito del Tram delle Valli a Ranica, presieduta dal vescovo. La cerimonia è dedicata al mondo del lavoro. La celebrazione sarà officiata dal rappresentante ecclesiastico locale e si terrà nella struttura situata nel territorio di Ranica. La funzione religiosa si inserisce nelle tradizioni del giorno dedicato ai lavoratori.

LA CELEBRAZIONE. Alle 16 monsignor Francesco Beschi presiederà la tradizionale celebrazione eucaristica dedicata al mondo del lavoro. Il Primo Maggio alle 16, nel deposito della Teb in via Tezze a Ranica, il Vescovo Francesco Beschi presiederà la tradizionale Celebrazione Eucaristica per il mondo del lavoro. È il Primo Maggio, giorno dedicato proprio al lavoro come da calendario civile, ma anche il giorno in cui si celebra la memoria liturgica di San Giuseppe Lavoratore, ed è quindi significativo che il Vescovo (l’anno scorso celebrò al mercato ortofrutticolo alla Celadina) abbia scelto per la Messa una realtà di così grande rilievo del territorio bergamasco, fra l’altro a un passo dalla conclusione dei lavori per la linea T2 Bergamo-Villa d’Almè.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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