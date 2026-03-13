Teb, il primo tram della linea T2 è arrivato al deposito di Ranica

Nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 marzo, è arrivato al deposito Teb di Ranica il primo tram della linea T2 Bergamo-Villa d’Almè. Si tratta di un veicolo destinato a entrare in servizio sulla nuova linea tranviaria che collega le due località. L’arrivo del tram rappresenta un passo importante per l’implementazione della linea, ancora in attesa dell’attivazione ufficiale.

Ranica. Nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 marzo è arrivato al deposito Teb il primo tram che viaggerà sulla nuova linea tranviaria T2 Bergamo-Villa d’Almè. Il veicolo, modello Škoda ForCity Classic, era partito dagli stabilimenti Škoda Group di Pilsen in Repubblica Ceca ed è giunto a destinazione come previsto, completando il viaggio su trasporto eccezionale a bordo di una bisarca lunga circa 43 metri: sarà presentato ufficialmente martedì 24 marzo nel corso di un evento inaugurale alla presenza dei rappresentanti di Teb, del Gruppo ceco e delle autorità del territorio. I nuovi tram Skoda sono lunghi 33 metri, con una capacità massima di 281 passeggeri. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Giovedì 12 marzo in serata l’arrivo al deposito Teb del primo convoglio Škoda partito dalla Repubblica Ceca. x.com

PR R N ` . ` ` TEB comunica che, nella serata di giovedì 12 marzo 2026, - facebook.com facebook