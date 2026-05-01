Primo Maggio in Turchia l’arresto di 15 manifestanti | cercavano di raggiungere piazza Taksim a Istanbul

Durante le celebrazioni del Primo Maggio in Turchia, circa 15 persone sono state arrestate mentre tentavano di arrivare a piazza Taksim a Istanbul. La polizia ha bloccato i manifestanti, che avevano deciso di sfidare il divieto ufficiale di radunarsi in quella zona. La situazione si è verificata nel contesto delle proteste legate alla festività e alle restrizioni imposte dalle autorità.

Home > Esteri > La polizia di Istanbul ha fermato circa 15 manifestanti che hanno cercato di raggiungere la centrale piazza Taksim, sfidando il divieto imposto dal governo di celebrare il Primo Maggio in quel luogo simbolo. Il governo turco ha da tempo dichiarato la piazza Taksim zona vietata per raduni e manifestazioni per motivi di sicurezza, ma alcuni partiti politici e sindacati hanno promesso di marciare verso la piazza, che riveste un valore simbolico per i sindacati. Lucca: in fiamme 800 ettari su monte Faeta, circa 3mila evacuati. Le immagini dei vigili del fuoco New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Primo Maggio in Turchia, l’arresto di 15 manifestanti: cercavano di raggiungere piazza Taksim a Istanbul Notizie correlate Primo maggio di venerdì, mercato di piazza La Malfa spostato a domenicaIl mercato settimanale di piazzale Ugo La Malfa ad Agrigento si svolgerà domenica 3 maggio. Turchia, comincia il processo all’ex sindaco di Istanbul Ekrem ?mamo?luIl 9 marzo è cominciato in Turchia il processo al sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, detenuto da un anno per accuse di corruzione che l’opposizione... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: A Prato un 1° Maggio per l’abito pulito; Week-end del Primo maggio al sole, poi instabilità - Heraldo; Coppa del Mondo, weekend in pedana per 48 azzurri: fioretto a Istanbul, in Corea il Grand Prix di sciabola; DP World Tour: Turkish Airlines Open con nove azzurri. Primo Maggio in Turchia, l’arresto di 15 manifestanti: cercavano di raggiungere piazza Taksim a IstanbulLa polizia di Istanbul ha fermato circa 15 manifestanti che hanno cercato di raggiungere la centrale piazza Taksim, sfidando il divieto imposto dal governo di ... lapresse.it Il primo maggio non è solo una festaSe oggi festeggiamo il 1° maggio, lo dobbiamo a un lunedì di sangue del 1886 e a una lotta nata da uno slogan: Otto ore di lavoro, otto di svago, otto per dormire ... today.it Buongiorno e buon Primo Maggiovi aspettiamo a pranzo per passare una bellissima giornata insieme un abbraccio il vostro lupo - facebook.com facebook Supermercati aperti il primo maggio, quali sono e gli orari x.com