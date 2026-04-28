Primo maggio di venerdì mercato di piazza La Malfa spostato a domenica

Il mercato settimanale di piazzale Ugo La Malfa ad Agrigento si terrà domenica 3 maggio, anziché il tradizionale venerdì. L’amministrazione comunale ha firmato un’ordinanza che consente questa modifica, autorizzando lo svolgimento dell’attività commerciale in deroga alle norme vigenti. La decisione è stata presa per recuperare la giornata di mercato che quest’anno coincide con il primo maggio, giorno festivo.

Il mercato settimanale di piazzale Ugo La Malfa ad Agrigento si svolgerà domenica 3 maggio. Il sindaco Franco Miccichè ha firmato un'ordinanza che autorizza lo svolgimento dell'attività commerciale in deroga al regolamento comunale, per recuperare la giornata del primo maggio che quest'anno cade.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Notizie correlate

Venerdì Santo a Napoli: la Via Crucis in napoletano a Piazza MercatoNel cuore pulsante di Napoli, Piazza Mercato si prepara ad accogliere una celebrazione unica per il Venerdì Santo.

Confermato il mercato settimanale venerdì 1° maggioConfermato lo svolgimento del mercato settimanale a Chieti nella giornata festiva di venerdì 1 maggio 2026.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Sito Istituzionale | Concertone del 1° maggio, il piano mobilità; Il weekend del Primo Maggio a Riccione: i sapori sul mare, l’artigianato, le mostre d’autore e la Cycling Fest con la Granfondo; Concerto del Primo Maggio a Roma, i cantanti e cosa sappiamo finora; Primo Maggio di sciopero: i settori coinvolti e i servizi garantiti.

Primo maggio di venerdì, mercato di piazza La Malfa spostato a domenicaIl mercato settimanale di piazzale Ugo La Malfa ad Agrigento si svolgerà domenica 3 maggio. Il sindaco Franco Miccichè ha firmato un'ordinanza che autorizza lo svolgimento dell'attività commerciale in ... agrigentonotizie.it

Primo maggio, tutte le iniziative di Cgil Cisl e Uil in PiemonteIl tema di quest’anno dedicato al Lavoro Dignitoso - pone al centro del dibattito la Contrattazione, le nuove tutele e i nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’Intelligenza Artificiale ... rainews.it

Federazione nazionale dei sindacati cinesi, conferito 3.024 onorificenze del Premio Nazionale del Lavoro del Primo Maggio Il 28 aprile, la Federazione Nazionale dei Sindacati Cinesi ha organizzato la cerimonia di premiazione del Premio Nazionale del Lavo - facebook.com facebook

Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato che dal primo maggio usciranno dall’OPEC, un’organizzazione formata da 12 nazioni che riunisce i più importanti paesi esportatori di petrolio x.com