Primo maggio di venerdì mercato di piazza La Malfa spostato a domenica

Da agrigentonotizie.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato settimanale di piazzale Ugo La Malfa ad Agrigento si terrà domenica 3 maggio, anziché il tradizionale venerdì. L’amministrazione comunale ha firmato un’ordinanza che consente questa modifica, autorizzando lo svolgimento dell’attività commerciale in deroga alle norme vigenti. La decisione è stata presa per recuperare la giornata di mercato che quest’anno coincide con il primo maggio, giorno festivo.

Il mercato settimanale di piazzale Ugo La Malfa ad Agrigento si svolgerà domenica 3 maggio. Il sindaco Franco Miccichè ha firmato un'ordinanza che autorizza lo svolgimento dell'attività commerciale in deroga al regolamento comunale, per recuperare la giornata del primo maggio che quest'anno cade.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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