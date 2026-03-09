Turchia comincia il processo all’ex sindaco di Istanbul Ekrem ?mamo?lu

Il 9 marzo ha preso il via in Turchia il processo contro l’ex sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, attualmente detenuto. La situazione giudiziaria riguarda le accuse mosse nei suoi confronti e si svolge davanti a un tribunale del paese. La procedura legale si svolge con la presenza di varie parti e rappresenta una delle tappe recenti nella vicenda giudiziaria dell’ex primo cittadino.

Il 9 marzo è cominciato in Turchia il processo al sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, detenuto da un anno per accuse di corruzione che l’opposizione considera politicamente motivate. L’udienza davanti al tribunale di Silivri è cominciata alle 11.05, ma è stata sospesa dopo appena 15 minuti in seguito a un duro scontro verbale tra il giudice e Imamoglu e i suoi avvocati. Il giudice ha respinto la richiesta di Imamoglu di prendere la parola e sospeso l’udienza fino alle 13.30. In precedenza Imamoglu e decine di altri imputati erano arrivati in aula accolti dagli applausi e dalle grida di decine di sostenitori. Nel novembre scorso la procura aveva incriminato Imamoglu, 55 anni, con 142 capi d’accusa che potrebbero costargli una pena fino a 2. 🔗 Leggi su Internazionale.it

