Primo Maggio allo Stand Florio | pranzo a buffet e musica per la festa dei lavoratori

Il Primo Maggio nello stand Florio si presenta come una giornata dedicata ai lavoratori con un pranzo a buffet e musica dal vivo. L’evento si svolge in un ambiente urbano, offrendo ai partecipanti un’occasione per trascorrere il giorno di festa tra cibo e intrattenimento musicale. Durante tutta la giornata si alternano momenti di relax e divertimento, creando un’atmosfera conviviale e informale.

Primo Maggio in musica, lo Stand Florio si trasforma in un’oasi urbana dove rilassarsi, gustare ottimo cibo e lasciarsi accompagnare dalla musica per tutta la giornata. Porte aperte dalle ore 12. Prevista per le ore 12.30 l'apertura del buffet. E dalle ore 15, ingresso libero con consumazione.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Fortezza Nuova, il primo maggio tornano street food e concertone per la festa dei lavoratoriDopo il successo del Mercatino di Natale, che ha inaugurato il nuovo format portando alla Fortezza Nuova migliaia di visitatori, il Fortezza Market... Santa Trada si accende: musica e buffet per il nuovo 1° Maggio?? Cosa sapere Il Pilone by Rare a Santa Trada organizza il festival del 1° maggio. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il weekend del Primo Maggio a Riccione: i sapori sul mare, l’artigianato, le mostre d’autore e la Cycling Fest con la Granfondo; Primo Maggio 2026. Le iniziative nei Circoli Arci di Firenze e provincia; Primo Maggio: a Latina Scalo la Festa di San Giuseppe Lavoratore; Canale Fiorito 2026, la festa del primo maggio a Battaglia Terme. Il weekend del Primo Maggio a Riccione tra street food, artigianato, mostre e sportRiccione si prepara a vivere il lungo ponte del Primo maggio con un calendario ricco e articolato, pensato per coinvolgere ogni età e soddisfare interessi ... chiamamicitta.it Primo Maggio del Cilento a Stio: tra musica, trekking e sapori della tradizioneTorna il Primo Maggio del Cilento a Stio. Una giornata tra musica dal vivo (Rittantico, Barracca Republic), piatti tipici come i ciccimmaretati e trekking nella natura. Scopri il programma completo ... infocilento.it In arrivo il decreto lavoro, in vista del primo maggio, atteso oggi in Consiglio dei ministri. La bozza vede tra le novità gli incentivi all'occupazione solo a chi applica "il salario giusto" e, tra gli interventi, la proroga fino a fine anno dei bonus per le assunzioni dei g x.com Cina: previsti 2,25 milioni di viaggi passeggeri in entrata e uscita al giorno durante la festività del "Primo Maggio" Secondo l'Amministrazione nazionale cinese per l'immigrazione, i punti nazionali di ingresso e uscita registreranno un picco di traffico passeggeri facebook