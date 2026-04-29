Il Primo Maggio si svolge di nuovo al Chiostro di San Francesco, organizzato dalla Cgil. L’evento prevede musica, fave e olio, secondo quanto annunciato dal sindacato. La giornata viene presentata come un momento di festa e di protesta, con attività e interventi programmati nel pomeriggio. La manifestazione si svolge in un contesto di celebrazione e di impegno sindacale.

La Festa del Primo Maggio della Cgil torna al Chiostro di San Francesco e il sindacato lo annuncia come "un pomeriggio di festa ma anche di lotta". Come di consueto, anche quest’anno, il Primo Maggio, in occasione della Festa dei Lavoratori, torna la Festa provinciale della Cgil. Quest’anno, dopo anni di location differenti, si torna al Chiostro di San Francesco ad Ascoli Piceno. Appuntamento dalle ore 16 con la merenda sociale a base di fave, formaggio, pane con l’olio e vino, e dalle 17 con la musica del Trio Murmasky. Saranno previsti gli interventi del Segretario Generale della Cgil Ascoli Piceno Daniele Lanni, e della Segretaria Confederale della Cgil Marche Loredana Longhin.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Festa dei lavoratori. Primo maggio al chiostro tra musica, fave e olio

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