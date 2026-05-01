Primo maggio in piazza a Bologna nel nome di Ambrosio | sul palco le lacrime della band del capotreno ucciso

Il Primo maggio a Bologna è stato segnato da una manifestazione promossa da tre sigle sindacali, con bandiere di diversi colori che hanno riempito piazza Maggiore. Tra gli interventi sul palco, alcuni hanno ricordato la figura di un capotreno ucciso, con lacrime che sono scese durante le testimonianze. La giornata è stata dedicata alla richiesta di condizioni lavorative più giuste e dignitose.

Bologna, 1 maggio 2026 – Una giornata di "lotta e iniziative per un lavoro dignitoso ". Il 1° maggio, Cgil, Cisl e Uil colorano di rosso, verde e azzurro piazza Maggiore. Le richieste sono contratti migliori, più tutele, sicurezza sul lavoro, diritti e il dialogo su come il sindacato dovrebbe affrontare l'intelligenza artificiale. Importante è il momento del ricordo di Alessandro Ambrosio, capotreno ucciso la sera del 5 gennaio scorso nel parcheggio del Piazzale Ovest della stazione. Commossi, infatti, sono saliti sul palco gli About:blank, la band in cui suonava il capotreno. Zuppi: “Un lavoro per l’uomo e per la pace”. "Un'occasione per capire insieme i problemi e risolverli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Primo maggio in piazza a Bologna nel nome di Ambrosio: sul palco le lacrime della band del capotreno ucciso Notizie correlate Primo maggio in piazza a Bologna nel nome di Ambrosio: le lacrime della band del capotreno ucciso sul palcoBologna, 1 maggio 2026 – Una giornata di "lotta e iniziative per un lavoro dignitoso". Primo Maggio a Bologna, concerti in piazza Maggiore: sul palco la band del capotreno ucciso. Programma e ospitiBologna, 28 aprile 2026 - Una giornata di "lotta e iniziative per un lavoro dignitoso". Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Concerto del Primo Maggio 2026; Primo Maggio Udine svela la lineup: sul palco anche i Tre Allegri Ragazzi Morti; Le piazze del Primo Maggio; Riccione in festa: il lungo ponte del Primo maggio è un mosaico di spettacoli, gusto, artigianato, ciclismo e cultura. Primo maggio, sindacati in piazza a Marghera per il lavoro dignitosoVia alla manifestazione, col segretario generale Cgil Landini critico sul nuovo decreto in materia del governo: I salari sono bassi, il provvedimento non li aumenta ... rainews.it Primo maggio in piazza a Bologna nel nome di Ambrosio: sul palco le lacrime della band del capotreno uccisoCgil, Cisl e Uil colorano di rosso, verde e azzurro il Crescentone. Zuppi: Costruire ponti, non muri: è l’unico futuro possibile. Lepore: Risposte non sufficienti per la messa in sicurezza della st ... ilrestodelcarlino.it Sky tg24. . Oggi (primo maggio) scadono i 60 giorni dopo i quali, per legge, Trump dovrebbe chiedere al congresso l’autorizzazione per continuare le operazioni militari in Iran. Federico Leoni da Washington ci spiega quali sono gli scenari che si possono verif - facebook.com facebook Primo maggio, le storie delle false partite Iva (che gonfiano i dati sugli occupati). “Flessibilità 10 ore al giorno in studio per 1000 euro al mese”. “In campagna elettorale sei sempre reperibile, ma la paga non cambia”. Di Youssef Taby e @La_brus x.com