Il 1° maggio a Bologna si è svolto un corteo con bandiere di vari colori, promosso da sindacati e associazioni. La manifestazione ha preso il via in piazza Maggiore, coinvolgendo numerosi partecipanti. La giornata è stata dedicata alla richiesta di condizioni di lavoro migliori e alla memoria di un capotreno ucciso in un episodio di cronaca. La manifestazione si è conclusa con interventi e momenti di commemorazione sul palco centrale.

Bologna, 1 maggio 2026 – Una giornata di "lotta e iniziative per un lavoro dignitoso ". Il 1° maggio, Cgil, Cisl e Uil colorano di rosso, verde e azzurro piazza Maggiore. Le richieste sono contratti migliori, più tutele, sicurezza sul lavoro, diritti e il dialogo su come il sindacato dovrebbe affrontare l'intelligenza artificiale. Importante è il momento del ricordo di Alessandro Ambrosio, capotreno ucciso la sera del 5 gennaio scorso nel parcheggio del Piazzale Ovest della stazione. Commossi, infatti, sono saliti sul palco gli About:blank, la band in cui suonava il capotreno. "Un'occasione per capire insieme i problemi e risolverli. Stare insieme è una scelta, non facile, ma indispensabile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Primo maggio in piazza a Bologna nel nome di Ambrosio: le lacrime della band del capotreno ucciso sul palco

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