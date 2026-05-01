1 maggio | una festa del lavoro tra precariato poca sicurezza e gender gap

Il primo maggio, giornata dedicata al lavoro, mette in evidenza le difficoltà affrontate dai lavoratori nella provincia di Latina. La precarietà del lavoro è diffusa, con molte persone che si trovano senza adeguata sicurezza occupazionale. Le infrastrutture risultano carenti e persistono differenze di genere nel mondo del lavoro. La situazione attuale rende incerto il futuro per chi cerca stabilità e condizioni migliori.

Precarietà, poca sicurezza, infrastrutture inesistenti e gender gap. In questa giornata in cui si celebra la festa del lavoro, la situazione in provincia di Latina non è delle migliori e guardare al futuro sembra complicato perchè se le cose non cambieranno, neanche i problemi che si rimangono.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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