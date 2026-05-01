Primo Maggio il Vescovo alla Teb | Il lavoro dignitoso sicuro ed equamente retribuito è scuola di pace

Il Vescovo ha partecipato alla celebrazione del Primo Maggio presso la sede della Teb, sottolineando che il lavoro dovrebbe essere sempre una fonte di pace. Durante l'intervento, ha affermato che un'occupazione dignitosa, sicura e correttamente retribuita rappresenta un esempio di convivenza pacifica. La manifestazione si è svolta a Ranica, e il Vescovo ha ribadito l'importanza di mantenere la funzione sociale del lavoro.

Ranica. “Il lavoro non può perdere la sua vera e forte vocazione alla pace”: è questo il messaggio lanciato da Monsignor Francesco Beschi, vescovo di Bergamo, durante l’omelia della celebrazione eucaristica in occasione del Primo Maggio nella sede Teb di via Tezze a Ranica, di fronte a circa 200 persone. Arrivato a bordo di un tram partito dalla stazione di Bergamo, accompagnato dall’amministratore delegato di Teb, Gianni Scarfone, il vescovo è stato accolto dal presidente Filippo Simonetti: “È un onore per noi accogliervi qui oggi – ha sottolineato brevemente dall’altare allestito all’interno del deposito – Non è un luogo abituale per una celebrazione, ma un luogo di lavoro e impegno quotidiano, dove molte persone si impegnano per far funzionare un servizio fondamentale.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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