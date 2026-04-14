Il Primo Maggio si svolge a Ranica con una Messa celebrata dal Vescovo presso la sede della Teb. L’evento si terrà alle 16 e prevede un momento di riflessione e preghiera in occasione della Festa dei lavoratori. La celebrazione rappresenta un’occasione di incontro per la comunità locale, che si riunisce per ricordare i valori legati al mondo del lavoro in questa giornata dedicata.

LA RICORRRENZA. L’appuntamento a Ranica alle 16 per la riflessione e la preghiera in occasione della Festa dei lavoratori. «È la nostra mano visibile che deve costruire una società più giusta e solidale». La frase, tratta dal messaggio dei Vescovi per la Festa dei lavoratori 2026, introduce l’annuncio della Messa del Primo Maggio del Vescovo di Bergamo Francesco Beschi. Anche quest’anno, infatti, monsignor Beschi presiederà una celebrazione eucaristica dedicata al mondo del lavoro, nel contesto di una realtà significativa per il territorio bergamasco: la sede della Teb (Tramvie elettriche bergamasche), a Ranica, in via Tezze sn. L’appuntamento è per le 16 a Ranica.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Primo Maggio, la Messa del Vescovo alla sede della Teb

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