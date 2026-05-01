Il Primo Maggio viene definito come la festa di chi ogni giorno lavora con impegno, sacrificio e dignità per mantenere in piedi il Paese. Questa dichiarazione è stata rilasciata da un rappresentante del governo durante un intervento pubblico. La giornata si celebra tradizionalmente come un momento dedicato ai lavoratori e alle loro attività quotidiane. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo a ulteriori iniziative o celebrazioni specifiche.

AGI - "Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l'Italia. Ed è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti". Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lo afferma nella dichiarazione in cui ricapitola i dati sull'andamento dell'occupazione, le misure adottate anche in questi giorni dal governo e rivendica che "per noi il lavoro non si difende con la propaganda, ma con misure concrete, diritti veri e rispetto per chi ogni giorno manda avanti questa nazione". Quello di oggi "è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti", riprende Meloni rivendicando che "da quando siamo al governo abbiamo scelto di farlo cosi': intervenendo ogni anno con misure concrete per migliorare la condizione dei lavoratori italiani.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni: "Il 1 Maggio è la festa di chi manda avanti l'Italia"

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