Alla vigilia della Festa dei Lavoratori, il Presidente della Repubblica ha visitato lo stabilimento Piaggio di Pontedera, dove ha espresso il suo pensiero sul ruolo del lavoro nella società italiana. Durante l'intervento, ha ribadito come il lavoro rappresenti un elemento fondamentale per la democrazia e per il benessere sociale del paese. La visita si inserisce nelle celebrazioni della giornata dedicata ai lavoratori e alle loro conquiste.

Alla vigilia della Festa dei Lavoratori, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene nello stabilimento Piaggio di Pontedera, ribadendo il ruolo centrale del lavoro nella vita democratica e nel tessuto sociale del Paese. Nel suo discorso, il Capo dello Stato parla di lavoro come elemento chiave per il raggiungimento degli obiettivi di solidarietà sanciti dalla Costituzione. Contribuisce a costruire il futuro collettivo, ma permette anche a ogni individuo di sentirsi parte attiva e protagonista della società. Mattarella definisce il lavoro, vero e proprio presidio sociale; espressione di libertà personale e al tempo stesso uno strumento essenziale di partecipazione civile.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Primo maggio, il lavoro come fondamento di democrazia nel messaggio di Mattarella allo stabilimento Piaggio di Montedera

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Il Presidente della #Repubblica, Sergio #Mattarella, ha aperto le celebrazioni della Festa del #Lavoro 2026 con una visita allo stabilimento #Piaggio di Pontedera (PI), uno dei simboli della creatività e dell’operosità italiana. @Quirinale @PiaggioOfficial @ x.com