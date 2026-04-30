Primo Maggio Mattarella a Pontedera | Il lavoro è fondamento essenziale della vita democratica

Il presidente della Republica ha partecipato a Pontedera alla cerimonia per il Primo Maggio, un evento che ha coinvolto rappresentanti istituzionali, lavoratori e cittadini. Durante la giornata, ha sottolineato che il lavoro rappresenta un elemento fondamentale per la vita democratica. L’evento si è svolto nella città nota per la produzione di veicoli e ha visto la presenza di diverse figure pubbliche e membri della comunità locale.

AGI - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scelto Pontedera per celebrare la Festa del Lavoro, in una giornata simbolica che lo ha visto protagonista tra istituzioni, lavoratori e cittadini nella città della Vespa. La visita di Mattarella allo stabilimento della Piaggio. La visita del Capo dello Stato è iniziata con una tappa allo stabilimento della Piaggio, che quest’anno celebra gli 80 anni della storica Vespa. Accolto dal presidente Matteo Colaninno e dall’amministratore delegato Michele Colaninno, insieme al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, al sindaco Matteo Franconi e al ministro del Lavoro Elvira Calderone, Mattarella ha visitato la linea di produzione e incontrato i lavoratori.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Primo Maggio, Mattarella a Pontedera: "Il lavoro è fondamento essenziale della vita democratica" Notizie correlate Leggi anche: Primo maggio, Mattarella: «Morti sul lavoro tributo inaccettabile. Colmare il di genere». Applausi per il presidente a Pontedera Sergio Mattarella a Pontedera. Il presidente della Repubblica in visita alla Piaggio alla vigilia del Primo MaggioPontedera (Pisa), 30 aprile 2026 – E’ il giorno di Sergio Mattarella a Pontedera. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Domani manifestazioni in tutta la Toscana Mattarella oggi in visita alla Piaggio; Aspettando il Presidente Mattarella. Parte del programma da svelare; Primo maggio, perché Mattarella sceglie Pontedera per inaugurare le celebrazioni; Il Presidente Sergio Mattarella a Pontedera: tutti i provvedimenti al traffico. Mattarella a Pontedera in vista del 1 Maggio, visita stabilimento e Museo PiaggioIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato nella città operaia di Pontedera (Pisa) dove visiterà lo stabilimento e il Museo Piaggio, alla vigilia del Primo Maggio. (ANSA) ... ansa.it Primo maggio, Mattarella: «Morti sul lavoro tributo inaccettabile. Colmare il di genere». Applausi per il presidente a Pontedera«Gli italiani sono abituati, fin dal Medio Evo, a produrre, all’ombra dei campanili, cose belle che piacciono al mondo». msn.com Primo maggio, Mattarella: «Morti sul lavoro tributo inaccettabile. Colmare il di genere». Applausi per il presidente a Pontedera - facebook.com facebook Primo Maggio a Roma: gli orari e le modifiche alla metro, bus e tram ift.tt/6p2jKL7 x.com