Primo maggio il concertone a Roma | l' evento e gli artisti

Ogni primo maggio, in tutta Italia si celebra la festa dei lavoratori con diverse iniziative, tra cui il tradizionale concertone a Roma. L’evento si svolge come di consueto in piazza San Giovanni, attirando numerosi spettatori. Durante la giornata si esibiscono diversi artisti, contribuendo a creare un’atmosfera di festa e di solidarietà tra i partecipanti. La manifestazione richiama ogni anno una grande affluenza di pubblico e di media nazionali.

Come ogni anno, nel corso del Primo maggio - festa dei lavoratori celebrata in tutta Italia - va in scena il classico concertone a Roma, in piazza San Giovanni. Tanti artisti presenti sul palco dell'evento. E, come sempre, non mancheranno le polemiche. Segui la diretta del concertone Arisa: "Buon Primo Maggio e auguri papà" Spollon, BigMama raggiungono Arisa sul palco. "Oggi siamo caldi!", dice Big Mama. E Arisa fa gli auguri al padre: "Buon primo Maggio a tutti e auguri a papà, che fa 72 anni". Arisa e l'omaggio a Dalla Arisa apre il Concertone con l'omaggio a Dalla. Canta Futura, vestita di bianco, e la piazza esplode. Casadilego sfoggia una t-shirt con la scritta "Disertiamo" I messaggi, al Concertone del Primo Maggio a Roma, passano dalle parole ma non solo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Primo Maggio 2026 in TV, il Concertone di Roma e tutti gli appuntamenti sul piccolo schermo

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