Primo Maggio | i tre sindacati marchigiani si riuniscono a Matelica

Il primo maggio 2026 i rappresentanti di tre principali sindacati marchigiani si sono incontrati a Matelica. I segretari di CGIL, CISL e UIL della regione hanno partecipato a un incontro congiunto, con l’obiettivo di coordinare le rivendicazioni sindacali a livello locale. L’appuntamento ha visto la presenza di Santarelli, Ferracuti e Mazzucchelli, che hanno discusso delle questioni territoriali e delle richieste condivise.

? Cosa sapere I segretari di CGIL, CISL e UIL Marche si riuniscono a Matelica il primo maggio 2026.. L'incontro unitario tra Santarelli, Ferracuti e Mazzucchelli coordina le rivendicazioni sindacali regionali.. I segretari generali di CGIL, CISL e UIL Marche si riuniranno a Matelica per la manifestazione unitaria del Primo Maggio 2026, segnando il punto focale delle celebrazioni regionali in occasione della Festa dei Lavoratori. La scelta di Matelica come sede centrale per questo appuntamento del primo maggio non è casuale, ma inserisce l’evento in un mosaico di iniziative che coinvolgeranno diverse zone del territorio marchigiano. Il momento di massima rappresentanza della ricorrenza vedrà infatti il confronto diretto tra le tre principali sigle sindacali della regione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Primo Maggio: i tre sindacati marchigiani si riuniscono a Matelica Notizie correlate Leggi anche: Primo Maggio, i sindacati rilanciano: «Lavoro dignitoso al centro» Primo Maggio: scontro aperto tra imprese e sindacati sui salari? Cosa sapere Orsini e Landini si scontrano sul decreto Primo Maggio del 30 aprile 2026. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Primo Maggio Udine svela la lineup: sul palco anche i Tre Allegri Ragazzi Morti; L'impegno Rai per il Primo Maggio 2026; Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon sono i conduttori del Concerto del Primo Maggio; Il weekend del Primo Maggio a Riccione: i sapori sul mare, l’artigianato, le mostre d’autore e la Cycling Fest con la Granfondo. Dal turismo al Concertone, Primo Maggio da record: la Capitale in cima alla lista delle mete preferite di italiani e stranieriGiornate calde e un ponte lungo del primo maggio che ha acceso in molti la voglia di viaggiare. Sono circa 7 milioni gli italiani che hanno già preparato le valigie per godersi tre ... ilmessaggero.it Primo maggio nei borghi: cinque mete lontane dal caos dove il tempo sembra essersi fermatoPonte del Primo Maggio tra i borghi italiani meno affollati: cinque destinazioni da nord a sud, con storia, paesaggi e qualche sorpresa. greenme.it Venerdì 1 il tradizionale Primo Maggio a La Romola; sabato 2 maggio RockBirraFest - facebook.com facebook Concerto primo maggio 2026: cantanti, scaletta, diretta tv e orari ift.tt/QXOpn3U x.com