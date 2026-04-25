Guardia Sanframondi liste chiuse | sfida a due per le amministrative di maggio

A Guardia Sanframondi si avvicinano le elezioni comunali di maggio con due candidati in corsa, dopo settimane di attese e cambi di strategia. Le liste sono state chiuse e i nomi dei candidati sono noti, mentre nelle ultime ore sono emersi alcuni colpi di scena che hanno movimentato il panorama politico locale. La campagna elettorale si avvicina alla fase finale, con i cittadini chiamati a scegliere tra le due opzioni in campo.

Nell’ultima giornata utile per la presentazione delle liste, in vista delle prossime amministrative, attese per il 24 e 25 maggio, a Guardia Sanframondi si sono sciolte le riserve. Poco più che flebili voci si sono rincorse in questo periodo. Si cercava di tracciare una sorta di toto-scommesse. L’unica persona che aveva annunciato una partecipazione attiva, fatta di giovani e di impegno femminile, è stata Fiorenza Ceniccola, che sin da subito si è mostrata determinata. E ci si è chiesti: le liste che scenderanno in campo saranno due o tre? Perché, se da un lato ci si aspettava la ricandidatura della lista del sindaco uscente, Raffaele Di Lonardo, dall’altra si attendeva di vedere la partita giocata dalla storica compagine che negli ultimi anni è stata all’opposizione.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Guardia Sanframondi, liste chiuse: sfida a due per le amministrative di maggio Notizie correlate Elezioni amministrative, chiuse le liste per Mesagne: tutti i candidatiMESAGNE - Con i candidati sindaci ufficializzati e le liste elettorali chiuse, Mesagne si prepara alla tornata amministrativa in programma per il 24... Leggi anche: Amministrative Guardia Sanframondi, Rinascita Guardiese: “è ora di scegliere tra il declino e il futuro”