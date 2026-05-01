Il Primo Maggio porta con sé i riconoscimenti per coloro che si sono distinti nel loro lavoro. Questa giornata segna l’assegnazione di diciotto nuove Stelle al Merito, premiando uomini e donne che si sono distinti per professionalità e impegno. I premi sono stati consegnati durante una cerimonia ufficiale, alla presenza di rappresentanti istituzionali e membri della comunità. Gli insigniti sono stati scelti tra diverse categorie professionali.

Uomini e donne che si sono distinti per la loro professionalità e dedizione al lavoro: per questo, oggi, in occasione del Primo Maggio diciotto dipendenti umbri saranno insigniti della “ Stella al merito del lavoro ”, onorificenza che riconosce impegno, competenza e correttezza nello svolgimento dell’attività professionale. Tra loro, due riceveranno la decorazione direttamente al Quirinale a ottobre, nel corso della cerimonia nazionale. Al “Salone Bruschi” della Prefettura, con inizio alle 10, a presiedere l’evento saranno il prefetto di Perugia Francesco Zito e il prefetto di Terni Antonietta Orlando. La “Stella al merito del lavoro” rappresenta il più alto riconoscimento per un lavoratore dipendente e viene conferita ogni anno a circa mille persone in tutta Italia e all’estero.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Primo Maggio, ecco i riconoscimenti. Brillano 18 nuove Stelle al Merito

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