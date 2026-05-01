Il Primo maggio, giorno dedicato ai lavoratori, porta con sé anche benefici economici per chi lavora in questa occasione. Le maggiorazioni previste dai contratti collettivi si riflettono in un aumento sulla busta paga, creando un bonus per i dipendenti che svolgono le loro mansioni durante la Festa dei Lavoratori. Questa giornata speciale comporta quindi un riconoscimento economico per chi è impegnato in servizio in questa data.

Nel giorno della Festa dei Lavoratori le varie maggiorazioni previste dai contratti collettivi si traducono in una sorta di bonus per coloro che prestano servizio anche in questa giornata. Viene chiamato bonus, ma non si tratta infatti di un incentivo stabilito dallo Stato. Altro non è che l'effetto delle maggiorazioni. La festività del 1 maggio viene regolarmente retribuita, anche nel caso in cui non venga lavorata. Lo stipendio non subisce alcuna variazione, quindi anche da questo punto di vista si tratta di una condizione favorevole al lavoratore. Se poi qualcuno presta invece servizio, allora avrà diritto a un trattamento economico migliore, che prevede un aumento in busta paga stabilito dal Ccnl.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Primo maggio, ecco a cosa ha diritto il lavoratore: il "bonus" in busta paga

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