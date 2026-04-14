busta paga a maggio due nuovi bonus

A maggio sono previsti due nuovi bonus sulla busta paga, inseriti nel decreto del Primo Maggio dedicato al lavoro. La misura mira a migliorare la retribuzione netta delle famiglie italiane, offrendo un sostegno diretto ai lavoratori. La decisione si inserisce in un intervento più ampio volto a intervenire sul fronte delle politiche occupazionali e salariali.

Il lavoro torna al centro del decreto del Primo Maggio, con l’obiettivo di dare un segnale visibile alle famiglie proprio sul terreno più sensibile: quello della retribuzione netta. La linea su cui si muove l’esecutivo è chiara: sostenere il reddito disponibile senza intervenire in modo diretto sul salario minimo, ma rafforzando due strumenti già presenti nel sistema. Da una parte c’è il possibile ampliamento dei fringe benefit, dall’altra un correttivo pensato per i dipendenti che restano bloccati per mesi con il contratto collettivo scaduto. La logica è quella di alleggerire la pressione del caro vita e spingere le imprese a riconoscere aumenti, anche attraverso canali diversi dalla paga base.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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