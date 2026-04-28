Il governo ha approvato un nuovo decreto in vista del Primo maggio, dedicato al mondo del lavoro. La misura, del valore di un miliardo di euro, è stata annunciata dalla presidente del Consiglio durante una conferenza stampa. Tra le novità principali ci sono interventi sulla normativa per le buste paga e altre misure rivolte ai lavoratori, che entreranno in vigore nei prossimi mesi.

"Anche quest’anno il governo ha deciso di celebrare questa importante ricorrenza con dei provvedimenti dedicati al mondo del lavoro": Giorgia Meloni lo ha detto in conferenza stampa riferendosi al decreto appena varato in Consiglio dei ministri, il decreto Primo maggio, del valore di "un miliardo". "Pensiamo che sia questo il modo migliore per ringraziare gli italiani che ogni giorno contribuiscono con il loro lavoro a fare grande la nostra nazione", ha aggiunto la premier. Che poi ha parlato di alcune delle misure presenti all'interno del provvedimento. "Abbiamo stabilito così il salario giusto: ovvero il trattamento economico complessivo dei contratti firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Decreto 1° maggio, lavoro e busta paga: ecco che cosa cambia

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Con il decreto approvato oggi dal Consiglio dei Ministri aggiungiamo un altro tassello al lavoro avviato fin dall’inizio della legislatura per migliorare concretamente la condizione dei lavoratori italiani. Dopo gli interventi sul cuneo, sugli incentivi e sulla sicurezz x.com