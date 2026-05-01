Il Primo Maggio è l’occasione per riflettere sulla condizione del lavoro, ma anche per evidenziare le disparità ancora presenti. Le donne, in particolare, continuano a incontrare ostacoli nella carriera e a percepire salari inferiori rispetto agli uomini. Nonostante i passi avanti, le differenze di genere nel mercato del lavoro restano un tema di attualità. La giornata serve anche a ricordare le sfide ancora da affrontare per un’equità reale.

Il primo maggio celebrare il lavoro vuol dire anche riconoscere ciò che ancora non funziona. Le donne si trovano spesso ad affrontare i disagi di una carriera bloccata e del divario salariale. Il "soffitto di cristallo" è costituito dalle barriere invisibili che frenano ancora le donne IlPrimo Maggio è la festa del lavoro. Ma parlare di lavoro oggi, senza affrontare il tema delledisuguaglianze, rischia di essere solo una celebrazione vuota. Tra queste, una delle più evidenti e allo stesso tempo più difficili da vedere è il cosiddetto “soffitto di cristallo”. Con questa espressione si indica unabarriera invisibile che blocca la crescita professionale delle donne.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Primo Maggio e soffitto di cristallo: il lavoro che non è ancora uguale

Le Temps des Ouvriers : 300 ans de luttes qui ont changé le monde du travail - Documentaire - AT

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