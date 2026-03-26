Schlein | Leader femminile e non femminista non basta soffitto cristallo non lo rompi da sola – Il video

La segretaria del Partito Democratico ha incontrato i giornalisti della stampa estera presso la sede dell’Associazione a Palazzo Grazioli a Roma. Durante l’intervento, ha detto che essere un leader femminile non basta e che il superamento del soffitto di vetro richiede un impegno collettivo. La dichiarazione è stata pronunciata in un evento tenutosi nella capitale italiana, con domande e risposte con i presenti.

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