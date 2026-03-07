A Milano, il 44% delle persone occupate sono donne, secondo i dati più recenti sulla forza lavoro della città. La maggior parte dei lavoratori opera nel settore dei servizi e del terziario, ma il potere decisionale in molti settori rimane prevalentemente in mano agli uomini. La presenza femminile è significativa, anche se non corrisponde ancora a una rappresentanza paritaria negli uffici di vertice.

Milano, 7 marzo 2026 – Le donne rappresentano quasi le metà, il 44%, degli occupati a Milano, città del terziario. Solo che, analizzando l’inquadramento, la quota femminile si assottiglia salendo di livello. Sul totale dei dirigenti solo uno su quattro è donna, secondo una ricerca diffusa dalla Cgil di Milano in vista della Festa internazionale della donna, mentre tra i quadri le donne sono meno del 40%. Disparità nei settori Le disparità più alte in settori come i trasporti o i servizi finanziari e assicurativi, mentre si raggiunge una sostanziale parità nel mondo della sanità o dell’istruzione privata, dove però il 75% dei dipendenti complessivi è di sesso femminile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lavoro, il soffitto di cristallo a Milano: il 44% degli occupati è donna ma il potere resta maschile

Leggi anche: Ha portato la moda nelle case degli italiani e rotto il soffitto di cristallo del telegiornale. Poi ha scelto il silenzio. La sua scomparsa, tenuta privata, è l’ultimo gesto coerente di una vita lontana dal clamore

Il mondo del lavoro a Piacenza? «Più partecipazione, il 30% degli occupati è nato all’estero»Più persone attive, maggiore occupazione e una quota del 30% di nati all’estero tra lavoratori e lavoratrici di Piacenza.

Altri aggiornamenti su Lavoro il soffitto di cristallo a....

Temi più discussi: Lavoro, il soffitto di cristallo a Milano: il 44% degli occupati è donna ma il potere resta maschile; 'Oltre il soffitto di cristallo': il 10 a Lamezia la CISL Calabria chiama a raccolta istituzioni e società civile per il futuro del lavoro femminile; Dieci anni di politiche per le donne: molto contro la violenza maschile, troppo poco per il lavoro; Uguaglianza di genere: l'azione dell'UE per i diritti delle donne | Tematiche | Parlamento europeo.

Oltre il soffitto di cristallo: il 10 a Lamezia la CISL Calabria chiama a raccolta istituzioni e società civile per il futuro del lavoro femminileLamezia Terme - In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la CISL Calabria promuove un momento di confronto e approfondimento istituzionale e scientifico che si terrà il prossimo 10 marz ... lametino.it

Infortunio sul lavoro e responsabilità penale: quando l’errore del dipendente non salva il datoreIn quali situazioni, in caso di infortunio grave sul lavoro, il datore resta penalmente responsabile anche se il dipendente è stato imprudente. | Leggi l'approfondimento su Commercialista Telematico > ... commercialistatelematico.com

Questa sera a Funo, nel bolognese, per parlare del mio lavoro in Europa con la delegazione del @pd.europa e con @socialistsanddemocrats. Vi aspetto! facebook

Sedici ore di lavoro al giorno e pasti per oltre 150 persone: Neymar denunciato dalla cuoca della sua villa di lusso x.com