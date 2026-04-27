Primo maggio il corteo a Bagnoli | tra lavoro casa salute e bonifiche

Il primo maggio a Bagnoli è stato caratterizzato da un corteo e diverse iniziative lungo tutta la giornata. La manifestazione è iniziata alle 10 da piazzale Tecchio, con un corteo cittadino organizzato dagli attivisti di Villa Medusa. La mobilitazione ha coinvolto temi legati al lavoro, alla casa, alla salute e alle bonifiche. La partecipazione ha riguardato cittadini e attivisti impegnati in diverse attività lungo il percorso.

Corteo e iniziative per l’intera giornata del primo maggio a Bagnoli. Gli attivisti di Villa Medusa hanno annunciato il programma della mobilitazione che partirà alle ore 10 da piazzale Tecchio, con un corteo cittadino.La manifestazione proseguirà nel pomeriggio a piazza a Mare, dove è previsto.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Bagnoli, lavoro e rigenerazione: priorità a residenti in assunzioni per bonifiche sitoIl 13 febbraio a Palazzo di Governo la firma della dichiarazione d’intenti per l’inserimento della forza lavoro territorialmente svantaggiata nelle... Per il Primo Maggio a Monza sfila il corteo per chiedere un lavoro dignitosoPer la Festa dei Lavoratori il Primo Maggio a Monza i sindacati sfilano in corteo per chiedere un lavoro dignitoso. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Primo Maggio, le iniziative in Toscana (elenco in aggiornamento); Primo maggio a Lugano, si sfilerà per lavoro e dignità; Zerocalcare a Torino, la sfida di Askatasuna: Il 1° maggio vogliamo festeggiare nel palazzo; 1° Maggio 2026. Primo maggio, il corteo a Bagnoli: tra lavoro, casa, salute e bonificheLanciata la mobilitazione del primo maggio a Bagnoli: corteo alle ore 10 da piazzale Tecchio, poi iniziative a piazza a Mare con pranzo popolare, musica e attività fino a sera ... napolitoday.it Trofarello si prepara a celebrare il Primo Maggiocon una mattinata dedicata al lavoro, alla memoria e alla partecipazione civica. Il programma proposto coinvolge cittadini, associazioni e realtà del territorio, con momenti di riflessione e condivisi ... torinoggi.it Per il primo maggio farete un picnic Ecco tantissime idee da portare al sacco https://blog.giallozafferano.it/annatorte/ricette-per-il-picnic-del-primo-maggio/ - facebook.com facebook