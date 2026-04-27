Enpam nuovi sussidi per la neonatalità | contributi fino a 10mila euro a famiglia

La Fondazione Enpam ha annunciato l'apertura del bando 2026 destinato ai medici e odontoiatri iscritti all'ente. Sono disponibili 13 milioni di euro per offrire contributi fino a 10.000 euro per ogni famiglia, con l'obiettivo di sostenere i primi mesi di vita dei figli o l’ingresso in famiglia di nuovi neonati. Le domande possono essere presentate a partire dalla prossima data di apertura del bando.

La Fondazione Enpam ha dato il via libera al nuovo bando 2026 per i sussidi a sostegno della neonatalità, con 13 milioni di euro a disposizione per accompagnare medici e odontoiatri iscritti all’Ente nei primi mesi di vita o di ingresso in famiglia dei figli. “Questa misura conferma il nostro impegno a sostegno della conciliazione vita-lavoro dei medici e degli odontoiatri, compresi i futuri laureati – dice il presidente dell’ Enpam Alberto Oliveti –. Vogliamo favorire una genitorialità serena, per fare in modo che madri e padri possano proseguire nel loro percorso professionale con meno problemi possibili. Un obiettivo ancora più importante in quest’epoca in cui la neonatalità è una sfida per l’intera società”.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Calabria: 43% sussidi nazionali, redditi ISEE -10mila euro. CrisiCalabria, l'ISEE dipinge un Sud in difficoltà: quasi la metà dei benefici nazionali concentrati nella regione La Calabria si conferma la regione con... Leggi anche: Bonus nuovi nati, domande al via: fino a 1.000 euro a famiglia Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Neonatalità, nuovi sussidi Enpam fino a 10.000 euro a famiglia: aperto il bando 2026; Sanita': Enpam, nuovi sussidi per la neonatalita' fino a 10mila euro a famiglia; Enpam, via al bando natalità 2026: fino a 10 mila euro a famiglia; Enpam, ok bilancio 2025: investimenti compensano la spesa per pensioni. Sanita': Enpam, nuovi sussidi per la neonatalita' fino a 10mila euro a famiglia(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 apr - La Fondazione Enpam ha dato il via libera al nuovo bando 2026 per i sussidi a sostegno della ... ilsole24ore.com Neonatalità, nuovi sussidi ENPAMIl contributo può arrivare fino a 10.000 euro a famiglia, aperto il bando 2026. Le domande possono essere presentate entro il 10 settembre, ecco come fare ... odontoiatria33.it Sono anni che lotto per avere la mia pensione senza successo . Sono veramente stanco . Questo è uno degli ultimi passaggi all 'ENPAM Veritas " da ENPAM RICEVO Risposta al ticket Rif. #1698605 del 20/11/2025 Boîte de réception Fondazione ENPAM 14: - facebook.com facebook