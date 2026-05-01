Un grave incidente stradale si è verificato in Puglia, provocando la morte di una donna di 21 anni. Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di uno scontro frontale tra due veicoli avvenuto in una strada della regione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante gli sforzi, per la giovane non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle autorità competenti.

Una nuova tragedia della strada colpisce la Puglia, dove una giovane di appena 21 anni ha perso la vita in un violento incidente stradale. La vittima è Samantha Lacedonia, originaria di Bisceglie, deceduta nella mattinata lungo la provinciale che collega Ostuni a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Lo schianto, particolarmente violento, ha coinvolto due auto e ha provocato anche il ferimento di altre persone. Secondo le prime informazioni, la ragazza si trovava alla guida di una Fiat 500 quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato uno scontro frontale con una Mercedes che procedeva in direzione opposta. L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo alla giovane conducente, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Primo Maggio di sangue. Schianto frontale in strada, Samantha muore giovanissima

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