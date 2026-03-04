Sangue in via Primo Maggio Pensionato travolto da un’auto Muore dopo giorni di agonia

Un pensionato è stato investito da un’auto in via Primo Maggio e trasportato in ospedale in condizioni critiche. Dopo giorni di ricovero e tentativi di salvarlo, le ferite riportate si sono rivelate fatali. La vittima, che si trovava in strada al momento dell’incidente, non ce l’ha fatta a superare le conseguenze dell’impatto. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica.

Ha lottato per giorni contro la morte, ma le ferite riportate si sono purtroppo dimostrate troppo gravi. Non c'è stato nulla da fare per Giovanni Gavella, il pensionato di 84 anni rimasto coinvolto lo scorso martedì in un gravissimo incidente in via Primo Maggio. Il sinsitro si era verificato intorno alle 14,30 quando gli agenti della Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese erano intervenuti per rilevare il sinistro stradale che ha coinvolto la bicicletta in uso all'anziano e una vettura. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'anziano, residente a Imola, in sella al velocipede, stava percorrendo via Primo Maggio quando, per cause ancora in fase di accertamento, è entrato in collisione con una Ford Tourneo condotta da un uomo di 76 anni, anch'egli residente nel comune di Imola.