Tragico schianto frontale sulla strada tra Presicce e Lido Marini | muore 80enne

Un incidente mortale si è verificato questa mattina tra Presicce e Lido Marini, coinvolgendo due veicoli sulla strada provinciale. L’impatto ha causato il decesso di una persona e il ferimento di altre due, che sono state trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

LIDO MARINI (Ugento) – Un terribile schianto tra mezzi e le strade salentine che si colorano tragicamente ancora una volta di sangue: è di un morto e due feriti il drammatico bilancio dell'incidente mortale, consumatosi attorno a mezzogiorno a Lido Marini, sulla strada che da Presicce-Acquarica.